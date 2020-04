Começa a safra do feijão verde no interior do Rio Grande do Norte. Com a boa quantidade de chuvas garantindo a colheita, o Sítio Sumidouro, de Dona Maria Eunilda, localizado no município de Baraúna, está com uma fartura que dá gosto só de olhar. O feijão colhido no local garante renda para diversas famílias da região.

FOTO: PAULA ELIOMARA