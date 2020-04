Gratuito e EAD: Senai lança plataforma com curso técnico em Mecânica

Uma das opções disponíveis para quem busca capacitação em meio à crise na saúde provocada pelo coronavírus é o curso técnico em Mecânica, lançado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O curso está disponível na plataforma de ensino adaptativo digital para educação profissional, que oferece a formação digital e gratuita.

Ao longo do curso serão oferecidos vídeos, estudos e reflexões para proporcionar maior conhecimento pedagógico e científico nessa área, com o objetivo de fornecer uma experiência real de atuação do profissional de mecânica.

A ferramenta é voltada para as pessoas que estão cursando ou já tenham cursado o Ensino Médio, alunos que precisam de reforço na área de mecânica e profissionais que não têm condições de frequentar uma aula presencial.

A plataforma dispõe de aulas personalizadas, levando em consideração os níveis de conhecimento de cada aluno. Através do curso, o estudante pode aprender sobre as teorias de conhecimento ligadas à área, noções introdutórias de manutenção de equipamentos e máquinas, além de criar projetos mecânicos. Para tanto, os estudantes devem realizar avaliações de múltipla escolha.

Os conteúdos já estão disponíveis e as inscrições podem ser feitas através do site. A plataforma também pode ser acessada pelo celular. Até 2021, os cursos de Automação Industrial, Internet das Coisas e Cyber Sistemas também devem ser disponibilizados.

As vagas são limitadas e, ao realizar o primeiro acesso, o estudante tem até três meses corridos para concluir os estudos.