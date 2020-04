Brasil supera China em número de mortos pelo novo coronavírus

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 5.017 mortes causadas pelo novos coronavírus.

Fora quase 500 mortes em 24h. Nesta segunda-feira (27) havia morrido 4.543 pessoas vítimas da doença. O número ainda supera a quantidade de mortos registradas na China, que teve 4.643.

Ainda de acordo com o ministérios, há 1.156 mortes aguardando resultado positivo ou negativo.

Já o número de casos confirmado da Covid-19 chegou a marca de 71.886 pessoas infectadas em todo o país nesta terça-feira. Na segunda-feira eram 66.501. Foram 5.385 casos a mais (8,1%).

São Paulo é o estado do país com o maior número de casos com 2.049 mortes e 24.041 casos confirmados.