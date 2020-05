Mossoró registra 47 novos casos de Covid-19 em 24h; RN passa dos 1000

O município de Mossoró registrou 47 novos casos positivos para Covid-19 nas últimas 24 horas. É o que mostra o boletim mais recente, divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), nesta quarta-feira (29).

Ao todo, são 164 confirmações da doença na cidade, nesta terça-feira (28) eram 117. A secretaria de saúde de Mossoró também confirmou mais um óbito causado pela doença, chegando a 13 no total.

O 13º caso fatal da doença trata-se de uma mulher de 55 anos, com histórico de hipertensão e obesidade. Ela deu entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia no dia 10 de abril e morreu nesta terça-feria (28).

Em todo o Rio Grande do Norte, o número de conformações da doença já passa de 1000. São 4730 casos suspeitos, 3619 descartados, 1086 confirmado e 54 óbitos. Foram 6 novos óbitos em 24h.