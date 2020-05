CREMERN frisa importância da reativação do Hospital da PM em Mossoró

Na manhã desta quarta-feira (29), o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (CREMERN) esteve reunido com o Comando da Polícia Militar, na sede do comando em Natal, para tratar de assuntos relacionados à Saúde.

O corpo de Conselheiros do CREMERN, preocupado com a estrutura de saúde pública do Estado, tem debatido profundamente sobre o tema e considera o Hospital Central Coronel Pedro Germano e o Hospital Regional da Polícia Militar de Mossoró instituições de importância histórica na assistência à família militar e à população potiguar.

Durante a reunião foi expressada a preocupação do CREMERN com a reativação do Hospital Regional de Mossoró e o pleno funcionamento do Hospital Central, em Natal.

O Conselho acredita que são hospitais que devem reassumir o protagonismo na linha de frente e servir de retaguarda qualificada dos grandes hospitais do Estado. “Em tempos de Pandemia é importante pensar em legados, com ampliação de serviços e entendemos como essencial a inclusão dessas instituições nesse projeto”.

O presidente do CREMERN, Marcos Lima de Freitas, ressaltou que os hospitais da Polícia Militar também contribuem como berço na formação de profissionais que atuam com ética e zelo pela profissão.

“O CREMERN defende essa reestruturação e manterá o tema em pauta na busca por soluções”, declarou Dr. Marcos Lima de Freitas.

A comitiva do CREMERN, que foi recebida pelo Comandante Alarico Azevedo, foi formada pelo presidente Marcos Lima de Freitas, do vice-presidente Marcos Jácome, o diretor do DEFIS, Francisco Braga, os Conselheiros Josmar Alves e Gilmar Amorim, além dos assessores jurídicos Klevelando Santos e Tales Barbalho. Participaram também da reunião o diretor do Hospital Central, Ricardo Queiroz, e o Coronel da PM, Demócrito de Almeida.