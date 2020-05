A plantação era numa região de difícil acesso na localidade Cardoso, zona rural do município de Olho D'Água dos Borges, oeste do Rio Grande do Norte

A polícia descobriu na tarde desta sexta-feira, 1 de maio, na localidade de Cardoso, zona rural do município de Olho D’Água do Borges, oeste do Rio Grande do Norte, uma grande plantação de maconha.

A Polícia conseguiu prender também, no local, 5 suspeitos, entre eles o principal acusado de comandar o tráfico de drogas e também homicídios na região de Umarizal, Apodi, Patu e Caraúbas.

A operação teve a frente o Capitão PM Amorim, que contou com o GTO de Patu e o GTO e o delegado Verilton Carlos, da cidade de Caraúbas. Os nomes dos suspeitos após confirmados foram divulgados.

Nelson Fernandes de Araújo

Tiago Henrique da Cruz Firmino

Marques José Alves Cavalcante

Menor de 16 anos

Na fazenda, os policiais encontraram 3 adultos e o adolescente. O arrendatário da fazenda, Nelson Fernandes de Araújo, foi localizado e preso na cidade de Felipe Guerra, que fica perto de Apodi.

Os policiais haviam recebido informações nesta quinta-feira, dia 30, de que havia uma grande plantação de maconha na localidade Cardosos, em Olho D'Água do Borges. Na manhã desta sexta, a informação se confirmou.

Os suspeitos e o material apreendido na fazenda estão sendo levados para Delegacia de Caraúbas. A droga plantada será destruída, após o local passar por perícia criminal, confirmando o crime.





Numa tentativa de esconder a plantação de maconha, os traficantes plantaram milho. A área é grande e requer muita mão de obra para destruir toda a plantação.

