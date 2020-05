Ministério da Saúde divulga novas datas de vacinação contra Influenza. A principal alteração no calendário de imunizações foi a decisão de cancelar o Dia D da campanha que aconteceria no próximo sábado, 9 de maio. O público-alvo desta última fase também foi dividido em dois subgrupos para diminuir as aglomerações nas UBS.

O Ministério da Saúde anunciou algumas mudanças no cronograma da 3ª etapa de vacinação contra a influenza. A principal alteração foi a decisão de cancelar o Dia D da campanha que aconteceria no próximo sábado, 9 de maio.

Com a mudança, a 3ª etapa da campanha, que começaria no sábado, agora será iniciada na segunda-feira (11) e o público-alvo será dividido em dois subgrupos.

Agora, de 11 a 17 de maio devem procurar uma unidade básica de saúde para garantir a imunização crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mães no período pós-parto), e deficientes.

Já a partir de 18 de maio até 5 de junho, serão imunizados os adultos de 55 a 59 anos e professores da rede pública e privada de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade aguarda a chegada de mais um lote com 19.100 doses da vacina contra a influenza, ainda para esta semana. Assim que as doses chegarem, serão distribuídas para as UBS.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários das etapas anteriores, que ainda não foram vacinadas, podem se dirigir a uma das UBSs para receber a vacina contra a influenza.

A orientação para a 3ª etapa continua a mesma feita para as demais. O público alvo deve evitar aglomerações, respeitando o distanciamento exigido nas filas, e as demais orientações dos profissionais da Unidade Básica de Saúde do seu bairro.

“Estamos tomando todos os cuidados necessários, mas precisamos da colaboração da população, para evitarmos a contaminação nesse momento de pandemia. Se a UBS estiver com um grande fluxo de pessoas, procure retornar em outro momento, e não ir para a unidade caso esteja com sintomas de doenças respiratórias. Todas as pessoas dos grupos prioritários serão vacinadas”, alerta o coordenador Municipal de Imunizações, Etevaldo de Lima.