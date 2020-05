UERN disponibiliza curso gratuito e EaD de Formação para Docência Virtual

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por meio da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), está ofertando um curso de Formação para Docência Virtual.

O curso é totalmente gratuito e visa levar aos educadores os fundamentos tecnológicos e pedagógicos da educação virtual, para que eles possam atuar neste momento de aulas presenciais suspensas.

Conforme a Coordenadora Pedagógica DEaD, Dr.ª Regina Santos Young, nos conteúdos aborda-se o histórico e concepções de educação a distância, o ambiente virtual de ensino/aprendizagem (AVEA) e modelos de EAD.

“Outras ferramentas para o ensino online como o Google Sala de Aula também serão tratados”, explica a professora que formatou o curso.

A carga horária do curso é de 40h e acontecerá de 11 de maio de 2020 a 31 de maio de 2020. As inscrições seguem até o dia 17 de maio.

Inscreva-se AQUI.

O curso será desenvolvido na modalidade a distância por meio do Ambiente Virtual Moodle/UERN. Serão utilizados materiais didáticos multimodais, tais como vídeo, slide, leituras e até podcasts.

O único requisito para o interessado é ter acesso à internet e possuir conta de e-mail. Será disponibilizado um certificado para os participantes que concluírem 70% das atividades de forma satisfatória.