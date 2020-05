APAMIM abre mais 10 leitos no HCSL e o Estado espera ampliar UTI do HRTM até quinta

A equipe de intervenção judicial da APAMIM colocou em atividade mais 10 leitos de UTI para cuidar de pacientes com covid-19 no Hospital de Campanha São Luiz (HCSL), em Mossoró-RN.

O HCSL agora está com 20 leitos de UTI e 20 de UCI, devendo abrir outros 10 leitos UCI até a próxima segunda-feira, 11. Está com 12 pacientes na UTI e 14 em observação na UCI.

Quanto as demais instituições de saúde, uma equipe da SESAP, composta por Gilsandra Lira Fernandes, Elenimar Costa Bezerra e Maura Sobreira, estiveram em Mossoró nesta sexta-feira, 8.

A missão delas era oferecer o necessário para ampliar o número de leitos de UTI covid-19 no HRTM de 10 para 20 e assegurar que os 7 leitos de UPI também ficassem abertos.

A princípio vão abrir mais 5 leitos de UTI no HRTM, 10 leitos de UCI no Hospital Rafael Fernandes até quinta-feira da próxima semana. Este número ainda não é suficiente para atender a demanda.

Também tratou sobre a contratação de profissionais para atuarem na linha de frente nestas unidades hospitalares, compra de medicamentos e insumos. Não tem sido tarefa fácil.

A diretora geral da APAMIM, Larizza Queiroz, que administra o Hospital Maternidade Almeida Castro e o HCSL, trabalha para contratar profissionais, comprar insumos e medicamentos.

Entretanto, o aumento da demanda, está cada vez mais difícil consegui mão de obra médica qualificada, também de enfermagem, fisioterapia, assim como a aquisição de medicamentos e insumos.

As duas instituições administradas por Larizza Queiroz, são mantidas com recursos do SUS e contrapartida da Prefeitura de Mossoró e do Governo do Estado.

Larizza Queiroz observa que a situação pandêmica gerada pelo novo coronavirus, para ser superada, precisa ser enfrentada com a união de todas as instituições de estado e também privadas.

Porta de entrada

Os pacientes com os sintomas do covid-19 devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, em Mossoró, para passar por exames, observação e de lá regulado para internação ou ser orientado para ficar em casa.

Os pacientes das cidades vizinhas não devem procurar o Hospital de Campanha São Luiz. Devem procurar a unidade de saúde de sua cidade, para passar por exames e depois regulado para o local certo para receber o tratamento adequado.