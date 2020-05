Governo do RN envia 80 mil máscaras aos 26 municípios da II Ursap

Na manhã quinta-feira (7), durante coletiva de imprensa na Escola de Governo, o secretário de desenvolvimento econômico Jaime Calado anunciou o envio de 450 mil máscaras de proteção aos 167 municípios do Rio Grande do Norte, através do programa RN+Protegido.

Os itens foram encaminhados para as oito Regionais de Saúde onde estarão disponíveis para retirada pelos municípios. Cada um deles será responsável pela distribuição em sua cidade, através de suas secretarias de saúde, de acordo com as respectivas necessidades.



“ A 2ª região de saúde com sede em Mossoró recebeu 45,5 mil unidades. A 8ª região de saúde com sede em Assu recebeu 34,5 mil unidades. A quantidade foi rateada em função do risco de contaminação em cada região e do número de habitantes”, disse a gerente da II Ursap, Emiliana Bezerra Cavalcanti.

TOTAL DE MÁSCARAS POR CADA MUNICÍPIO

2ª Região de Saúde

Mossoró (10 mil), Apodi (4 mil), Areia Branca ( 3.500), Baraúna (4 mil), Campo Grande (2.500), Caraúbas (3.500), Felipe Guerra (2.000), Gov Dix-Sept Rosado (3 mil), Grossos (2.500), Janduís (1.500), Messias Targino (1.500), Serra do Mel (3 mil), Tibau ( 1.500) e Upanema ( 3.000).

8ª Região de Saúde

Assu ( 10 mil), Alto do Rodrigues ( 3.000), Angicos (2.500), Carnaubais (2.500), Fernando Pedroza ( 1.500), Ipanguaçu (3.000), Itajá (2. 000), Paraú ( 1.500), Pendências (3.000), Porto do Mangue (2.000), Saão Rafael (2.000) e Triunfo Potiguar (1.500).

O secretário de saúde Cipriano Maia falou da importância do RN+Protegido em vista do aumento da contaminação por covid-19 no estado. Ele destacou que já foram registrados óbitos em todas as regiões e casos confirmados em quase todos os municípios, e por isso “o programa é muito significativo”.