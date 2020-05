Aniversário de Serra do Mel será comemorado com fotos nas redes sociais

O município de Serra do Mel comemora na próxima quarta-feira, 13 , seus 32 anos de Emancipação Política. E este ano, em decorrência da pandemia do coronavírus, a Administração Municipal fica impedida de realizar qualquer tipo de programação para comemorar a data.

Antes, os dias 11 e 12, são datas também comemorativas, sendo o dia 11 em que se comemora o Dia do Desportista e dia 12 se comemora o Dia do Evangélico.

Como não haverá programação do aniversário de Serra do Mel devido à ameaça de contaminação pelo novo coronavirus, uma medida para evitar aglomeração de pessoas, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PR), pede para que os moradores possam homenagear os desportistas, os evangélicos e o município, publicando fotos e vídeos em suas redes sociais.

“Pode ser o pôr do sol, lua, igrejas, flores, caju, castanha, campo de futebol, competições, jardins, pista de motocross, enfim, que façamos essas homenagens lembrando da importância que cada um representa para nossa cidade”, sugeriu o prefeito Bibiano.

O prefeito aproveitou para parabenizar os desportistas e os evangélicos pelo dia de cada um deles, bem como reforçou a necessidade da prática do isolamento social que se tornou tão importante nesse momento, sendo uma das principais recomendações na prevenção contra a proliferação do vírus.

“Hoje o primordial seguir todas as orientações, usando máscara, ficando em casa, somente saindo em caso de extrema necessidade. Cuidar de nós e de nossa família, e amigo, que deve ser sempre o maior ato de amor. Depois que essa pandemia passar, e passará o mais rápido possível, se Deus quiser, ai teremos tempo e muitos anos pra frente para festejamos todas as todas comemorativas”, finalizou Bibiano.





Serra do Mel

O Município de Serra do Mel, que foi projetado pelo então governador Cortez Pereira, no final da década de setenta, com 23 vilas, sendo a central administrativa, com mais de mil famílias assentadas.

O objetivo era produzir castanha e caju. Foram plantados mais de 2,4 milhões de cajueiros nas 22 vilas rurais. A comunidade logo cresce e em 1988 terminou sendo transformado em município.

Atualmente é um dos principais polos de produção de energia eólica no Rio Grande do Norte, além de continuar sendo forte na produção de castanha, melancia e mel de abelha.