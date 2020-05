Uma dor abdominal intensa que começa de uma hora para outra, irradiando também para as costas e confundida pelos pacientes por gastrite. Essa é a definição inicial de uma pancreatite, segundo a cirurgiã geral do Hapvida Saúde, Dra Aline Quirino.

Causada por uma inflamação no pâncreas, a especialista detalha que a doença “se dá por meio da formação de pequenos cálculos biliares que obstruem interrompendo o fluxo das secreções pancreáticas. Essa obstrução provoca processo inflamatório intenso e aumento da glândula por causa do edema, ou seja, do acúmulo de líquido em seu interior”.

O álcool e pedras na vesícula são causas frequentes de pancreatites agudas, caracterizadas por fibrose e endurecimento, com consequente atrofia do pâncreas.

“Quando o paciente chega e é realizado o diagnóstico, ele fica internado. O tratamento é feito com terapia intravenosa, analgésicos e, em alguns casos, antibióticos. Geralmente é proibida a ingestão de alimentos ou bebidas, sendo colocada uma sonda nasogástrica no estômago”, esclarece a médica.

A doença que atinge pessoas entre os 30 e 40 anos de idade, sendo rara em crianças, é diagnosticada através de exame clínico e levantamento do histórico do paciente. Sua confirmação, porém, depende dos resultados dos exames de sangue, de raios-X e de ultrassom abdominal.

O ideal é “procure assistência médica se sentir uma dor forte na parte superior do abdômen que se espalha para as costas. Diagnóstico e início precoce do tratamento são fundamentais para a cura ou controle do problema”, afirma Dra Aline Quirino.

A prevenção é feita com cuidados à saúde, como exercícios físicos, alimentação saudável, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas, controlar as taxas e não utilizar medicamentos sem orientação médica.