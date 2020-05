Consórcio Nordeste lança aplicativo para monitorar casos de Covid-19

O Consórcio Nordeste lançou o aplicativo Monitora Covid-19 para monitorar pacientes com sintomas da doença.

A ferramenta visa dar apoio a gestão dos municípios no monitoramento dos casos confirmados, suspeitos e em isolamento domiciliar de forma mais eficaz e dinâmica.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android.

Baixe aqui para IOS

Baixe aqui para Android







A proposta do Monitora Covid-19 é acompanhar cidadãos nordestinos com possíveis sintomas da doença, oferecer orientações e até mesmo atendimento remoto, com profissionais de saúde, por meio da própria plataforma.

O aplicativo ainda possibilita ao paciente acessar a localização das unidades de urgências mais próxima de sua residência, informações sobre medidas de prevenção para doenças respiratórias e orientações sobre os cuidados no isolamento domiciliar.

A tecnologia do app está articulada ao Registro Eletrônico de Saúde e possibilita à equipe de monitoramento e à gestão do SUS um painel de controle que permitirá visualizar o tempo de quarentena que cada paciente está seguindo, dentre outras informações que servirão de base para tomada de decisões em saúde pública e de atendimento.

SITUAÇÃO DO RN

Com 7.383 casos suspeitos e 2.033 casos confirmados de Covid-19, segundo os dados epidemiológicos apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) nesta terça-feira (12), além da alta taxa de ocupação dos leitos da rede pública para pacientes da doença, em Natal e no interior, a situação do Rio Grande do Norte é preocupante.

Por isso, a importância do isolamento social tem sido reforçada pelos gestores diariamente. No RN, a taxa de isolamento, atualmente, está entre 41% e 42%.

"É preciso ficar em casa. Todos os esforços, sejam da administração pública, em todos os níveis, dos profissionais de saúde, que estão se expondo todos os dias, e das pessoas que estão cumprindo o isolamento, serão em vão se pelo menos 60% da população não ficar em casa. É preciso aumentar o isolamento social", declarou o secretário adjunto de Saúde do Governo do Estado, Petrônio Spinelli, em entrevista coletiva realizada hoje, na Escola de Governo, no Centro Administrativo.

Com o Monitora Covid-19, o Governo do Estado terá como monitorar onde estão os casos suspeitos e quem apresenta sintomas. O aplicativo também visa fazer o georreferenciamento dos casos, ou seja, saber em que bairro ou em que cidade estão aparecendo mais casos, de maneira a ter uma demonstração visual da realidade da doença em todo o território estadual.

Contudo, vale destacar que o app só funcionará de modo efetivo no acompanhamento da doença se for consumido pela maioria dos cidadãos. Por isso, o Governo do RN orienta para que os norte-rio-grandenses baixem o software e façam o pré-cadastro na plataforma.