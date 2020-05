Brasil é o 6º país do mundo em número de mortes e contaminação por Covid-19

Nesta quarta-feira (13) o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e se tornou o 6º país do mundo com mais casos, de acordo com o levantamento feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.



Na terça-feira (12), o Brasil já tinha ultrapassado a Alemanha e ocupava o 7º lugar entre os países com o maior número de casos de Covid-19 da doença provocada pelo novo vírus.

À frente do Brasil no levantamento da Johns Hopkins estão: EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido e Itália.

O ranking dos países com mais casos de infecção, que é constantemente atualizado, indica que 4,2 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Os países com mais casos são:

Estados Unidos: 1,3 milhão de infectados e 82,5 mil mortes

Rússia: 242 mil infectados e 2,2 mil mortes

Reino Unido: 230 mil infectados e 33,2 mil mortes

Espanha: 228 mil infectados e 26,9 mil mortes

Itália: 221 mil infectados e 30,9 mil mortes

Brasil: 179 mil infectados e 12,5 mil mortes

França: 178,3 mil infectados e 26,9 mil mortes

Alemanha: 173 mil infectados e 7,7 mil mortes

Turquia: 141 mil infectados e 3,8 mil mortes

Irã: 112,7 mil infectados e 6,7 mil mortes

China: 84 mil infectados e 4,6 mil mortes

O Brasil é também o 6º do ranking dos países com mais mortes, ficando atrás dos EUA, Reino Unido, Itália, França e Espanha, ainda segundo a universidade.

SUBNOTIFICAÇÃO

O balanço oficial fornecido pelos governos, que é utilizado pela universidade para montar esse ranking, no entanto, não reflete o real número de infectados pelo novo vírus, que surgiu no fim de 2019 na China.

Como não há testagem em massa na maior parte dos países, como acontece na Alemanha e na Coreia do Sul, não há como saber exatamente quantas pessoas foram atingidas.

No caso do Brasil, o país realizou até o momento 482.743 exames, dos quais mais de 145 mil ainda aguardam resultado. Como esse número de testes é relativamente baixo e a prioridade é para os pacientes graves, aqueles que precisam ser hospitalizados, o número de subnotificações é elevado.

ESTUDO INDICA SUBNOTIFICAÇÃO DA COVID-19

Cientistas brasileiros estimam que o número real de casos de coronavírus no país já estava em 1,6 milhão na semana passada. Para indicar as subnotificações, cientistas analisaram os dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e registros dos órgãos regionais.

O G1 também noticiou que os números reais da doença são maiores do que os apresentados pelo Governo Federal.

O crescimento de quase 10 vezes o número de internações e de 1.035% de mortes por síndromes respiratórias são evidências da subnotificação de mortes e casos