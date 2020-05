De lendas à campeões do mundo, relembre esportistas de sucesso do Rio Grande do Norte

Listamos abaixo alguns dos principais potiguares na história do esporte brasileiro, com direito a campeões do mundo, medalhistas olímpicos e pan-americanos.

O Rio Grande do Norte pode até não ser o principal estado do Brasil no que diz respeito a esporte, mas é a terra natal de muitos nomes que fizeram (e ainda fazem) história em diversas modalidades, como basquete, vôlei, futebol, surf e até poker.

Listamos abaixo alguns dos principais potiguares na história do esporte brasileiro, com direito a campeões do mundo, medalhistas olímpicos e pan-americanos.

Confira!

Oscar Schmidt





Considerado o melhor jogador da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt é uma das lendas vivas do esporte nacional. Com a seleção, o jogador nascido em Natal tem como principal conquista o ouro pan-americano nos Jogos de Indianapolis (EUA), em 1987, batendo a “imbatível” seleção norte-americana.

O “Mão Santa” também tem três títulos do Campeonato Sul-Americano e um bronze no mundial. Além de clubes como Flamengo, Sírio e Corinthians, atuou muito tempo na Itália e Espanha. É o maior cestinha da história do basquete mundial, superando Kareem Abdul-Jabbar, o recordista da NBA em pontos.





Italo Ferreira





Das quadras para o mar, de Natal para Baía Formosa. É de lá que vem o surfista Ítalo Ferreira, que disputa o Mundial de Surfe desde 2015. No ano passado, ele atingiu a glória máxima no esporte ao conquistar o título mundial, igualando os feitos de Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho. Também têm no currículo dois títulos do Campeonato de Juniors, além de conquista nacionais que o já colocam como um dos maiores nomes da história do surf brasileiro aos 26 anos de idade.





Marinho Chagas





O futebol potiguar também revela grandes nomes. Um dos maiores foi Marinho Chagas, que nasceu em Natal. O lateral esquerdo fez sua história em clubes como São Paulo, Botafogo, Fluminense e Fortaleza. No Brasileirão, foi três vezes eleito o melhor da posição no prêmio Bola de Prata, da Revista Placar (1972, 1973 e 1981). Disputou também a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, sendo titular em todos os jogos da campanha do quarto lugar. Infelizmente faleceu em 2014, mas recebeu uma linda homenagem: ele dá nome à Arena das Dunas, principal estádio de Natal.





Richarlyson





Outro nome de destaque do futebol é o volante Richarlyson, que também nasceu na capital potiguar. O jogador passou por diversos clubes do futebol brasileiro, mas se destacou mesmo pelo São Paulo, sendo um dos poucos jogadores que participaram tanto do Mundial de Clubes de 2005 quanto do tricampeonato nacional (2006, 2007 e 2008). Também conquistou a Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro. Em 2008, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira.





Virna





Nascida em Natal, Virna foi uma das grandes atletas da seleção brasileira de vôlei nas décadas de 90 e 2000. Ela conquistou o bronze olímpico tanto em Atlanta (1996) quanto em Sydney (2000), além do ouro pan-americano em Winnipeg (1999). Além disso, foram quatro títulos do Grand Prix de Vôlei, duas pratas na Copa do Mundo e uma prata no Campeonato Mundial. A atacante também foi campeã da Superliga Feminina com o Flamengo em 2000/2001.





Carol Ventura





No poker online, o estado também revela bons nomes, caso de Carol Ventura. A jogadora profissional potiguar já faturou cerca de US$ 300 mil (pouco mais de R$ 1,6 milhão) em torneios, sobretudo no Texas Hold’em, principal modalidade do esporte da mente. Também foi duas vezes campeã do evento Ladies (exclusivo para mulheres) do Brazilian Series of Poker, em 2014. Atua há mais de dez anos no circuito online e ao vivo.





Clodoaldo Silva





Conhecido como “Tubarão Paralímpico”, o nadador de Natal é um dos atletas mais bem sucedidos da história do esporte brasileiro. O ponto alta de sua carreira foi a participação nos Jogos Paralímpicos de Atenas em 2004, quando faturou seis medalhas de ouro e uma de prata. No Pan do Rio de Janeiro em 2007 foram oito medalhas, sendo sete de ouro. Além disso, ficou marcado na história por acender a pira olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.





Patrício “Pitbull” Freire





Representante de Mossoró na lista, o lutador de MMA tem uma carreira de enorme sucesso no esporte. Apesar de nunca ter lutado no UFC, Pitbull é um dos maiores nomes da história do Bellator, principal concorrente do Ultimate. Ele é o atual detentor do cinturão do peso pena e também do peso leve, sendo o primeiro e único brasileiro a conseguir o feito. Ostenta um impressionante cartel de 30 vitórias em 34 lutas.





Renan Barão





Outro representante potiguar no mundo das lutas, Renan Barão tem como ponto alto da carreira o título da categoria peso galo do UFC, conquistado em 2012. Por muito tempo, foi considerado um dos principais lutadores peso-por-peso do Ultimate, rivalizando como nomes como José Aldo, Anderson Silva e Jon Jones à época. Deixou o evento em 2019, após uma sequência negativa de cinco derrotas.





Vicente Lenilson de Lima





Fechando a lista, um representante do atletismo. Natural de Currais Novos, no interior do estado, Vicente Lenilson de Lima integra o seleto hall de medalhistas olímpicos brasileiros, tendo conquistado prata no revezamento 4x100 nos Jogos de Sydney em 2000. No Pan 2007 subiu ao lugar mais alto do pódio na mesma prova. Se aposentou do esporte profissional no ano de 2011.