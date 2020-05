Vereador escondia contrabando em galpão em baixo de campo de futebol

Nesta quinta-feira (14) a Polícia Civil prendeu em flagrante, na cidade Parnamirim o vereador do município de Serrinha dos Pintos, Macio Ferreira de Aquino, conhecido como “Pato Choco”, 38 anos.

“Pato” foi preso por suspeita de contrabandear cigarros importados. Na fazenda dele, em Serrinha dos Pintos, a polícia encontrou um galpão subterrâneo, usado para guardar cigarros contrabandeados e armas de grosso calibre, possivelmente utilizadas em ações criminosas (novo cangaço).

Em Março durante investigação sobre uma ação criminosa contra uma agência bancária, na cidade de Antônio Martins, policiais da Deicor receberam uma denúncia informando que parte do bando estaria escondido na fazenda de "Pato"..

Na manhã desta quinta-feira (14), foi realizada uma operação policial para localizar o galpão e prender suspeitos envolvidos com roubos a bancos.

No momento em que os policiais civis chegaram à fazenda, perceberam que no local teria havido movimento de pessoas, porém ninguém foi encontrado.

Após revista minuciosa em todo o imóvel, os policiais civis encontraram o galpão subterrâneo, com cerca de 60m², localizado embaixo de um campo de futebol de areia.





No local, foram encontradas 20 caixas de cigarros contrabandeados, avaliados em mais de R$ 40 mil reais, além de munições calibre .40.

Em seguida, foram realizadas diligências com o objetivo de prender "Pato Choco", que foi encontrado em um condomínio de luxo, em Nova Parnamirim.

Com o vereador, foram apreendidos dois veículos, sendo um deles avaliado em R$ 180 mil reais, e outro supostamente utilizado para transportar cigarros contrabandeados.

O suspeito, que confessou a prática do contrabando, foi conduzido à Deicor, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de contrabando e posse ilegal de munição de uso restrito.

De acordo com as investigações, ele seria um dos maiores responsáveis pela distribuição ilegal de cigarros importados no Estado. Marcio Ferreira será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181 ou por meio do número da DEICOR: (84) 3232-2862 e pelo aplicativo WhatAapp, no número (84) 98135-6796.