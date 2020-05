Forte terremoto atinge o estado de Nevada, no sudoeste dos Estados Unidos

A região do Estado de Nevada, no Sudoeste dos Estados Unidos, sofreu um forte terremoto na manhã (4h03 – horário do pacífico e 10h, no Brasil) desta sexta-feira, 15. O tremor aconteceu nas imediações da cidade de Tonopah, tendo sido sentido também em Las Vegas.

O US de Gelogical Survey, aponta que o terremoto atingiu 6,4 na escala Richter e teria ocorrido numa profundidade de 7,5 km de profundidade. Após o primeiro terremoto, ocorreram outros seis secundários, com magnitude de 5.1 e 4.9.

Os tremores foram tão fortes, que segundo relata a Associated Press, que foram sentidos em Utah e na Califórnia. Os tremores teriam sido causados numa falha geológica conhecida por San Andrés.

As primeiras informações não apontam vítimas. As informações são do Los Angeles Times