Empresa contratada para gerenciar UTIs no RN abre processo seletivo

Hospital Colônia Doutor João Machado, em Natal, terá leitos para tratar de pacientes com covid-19, em Natal;

A empresa Avante Social, encarregada de implantar e gerenciar 30 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais do Rio Grande do Norte, abriu inscrições para processo seletivo visando a contratação imediata e a formação de cadastro reserva de colaboradores.

Os profissionais atuarão nos leitos que serão instalados no Hospital Colônia Doutor João Machado, em Natal, e no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do contrato Nº 512/2020, firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a empresa Avante Social.

Destaca-se que a ampliação dos leitos de UTI nos Hospitais João Machado e Alfredo Mesquita cumprem o acordo judicial celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte (CREMERN), o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) e o Ministério Público Federal (MPF), para a satisfação da sentença proferida no dia 17 de abril de 2020, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004715-12.2012.4.05.8400.

Em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e pelo caráter emergencial das contratações, o Processo Seletivo terá apenas análise curricular, tendo como critérios: o tempo de experiência do candidato para o cargo ao qual se inscreveu e os cursos específicos realizados na área.

Os profissionais devem ter qualificação para os seguintes cargos:

• Diretor Administrativo

• Diretor Técnico (Médico)

• Coordenador de Enfermagem

• Coordenador Administrativo e Financeiro

• Médico Regulador

• Enfermeiro

• Técnico de Enfermagem

• Fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• Psicólogo

• Técnico em Raio X

• Auxiliar Administrativo

• Porteiro/Recepcionista

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Vigia