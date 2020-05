Atendimento nas centrais do Cidadão que foram abertas só por agendamento

Nas Centrais do Cidadão localizadas nos municípios de Apodi, Assú, Currais Novos, João Câmara, Santa Cruz e Pau dos Ferros (não está incluído a unidade de Mossoró) são realizadas, exclusivamente, atividades do Sine. Veja os contatos!

Após a reabertura, em caráter excepcional, de algumas Centrais do Cidadão, o Governo do Rio Grande do Norte ressalta a importância dos agendamentos prévios para os atendimentos.

A medida ajuda a evitar filas e aglomerações nas unidades, seguindo as orientações das autoridades sanitárias na prevenção e combate ao novo coronavírus.

O funcionamento de nove Centrais do Cidadão no interior do Estado, conforme Decreto nº 29.705, de 19 de maio de 2020, é para apoiar as atividades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).



Nas Centrais do Cidadão localizadas nos municípios de Apodi, Assú, Currais Novos, João Câmara, Santa Cruz e Pau dos Ferros são realizadas, exclusivamente, atividades do Sine.

Já as unidades localizadas em Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu, atendem, exclusivamente, serviço do Itep. O horário de atendimento em todas as unidades é das 7h às 13h.



De acordo com George Câmara, secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Administração (Sead), a determinação da reabertura dessas Centrais do Cidadão vem após o Governo do Estado observar situação de grandes filas na sede do Sine, em Candelária, por conta do seguro desemprego. Também foram registradas aglomerações na sede do Itep, na Ribeira, para fins de emissão da carteira de identidade, documento necessário para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00.



“Em função dessas situações que comprometiam a segurança das pessoas que se expunham a uma circunstância de aumento do risco de contaminação, foi tomada essa iniciativa pela governadora. Essas unidades estão distribuídas em todo o estado exatamente para desafogar, desobstruir essas filas maiores que tínhamos em Natal”, destacou o secretário.

Todas as Centrais do Cidadão estavam suspensas, há cerca de dois meses, em atendimento ao decreto estadual que determinou a necessidade de aprofundar as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.



Para evitar essas situações de risco, George Câmara reforça a importância do agendamento prévio para a realização dos serviços nas unidades reabertas da Central do Cidadão.

“Deixo aqui um apelo à sociedade: não é preciso ir marcar o serviço no local, você pode agendar por telefone ou via internet para ser atendido com hora marcada e ter o acesso ao local sem comprometer ou pôr em risco sua saúde”, recomendou.



Ainda segundo o secretário-adjunto da Sead, além de facilitar o atendimento, o agendamento prévio contribui para garantir a segurança das pessoas, reduzindo o risco de contaminação de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.

“O agendamento permite o controle do número de pessoas e o intervalo de tempo de atendimento, evitando filas e aglomerações. Além disso, todos os cuidados com higiene e distanciamento serão tomados para proteger os servidores e a população durante os atendimentos”, esclareceu George Câmara.







AGENDAMENTOS





Sine

O agendamento pode ser feito, provisoriamente, por meio de um número de celular. Em breve, será disponibilizado um número institucional para as marcações de horários em todas as Centrais. A população à procura do serviço do Sine pode telefonar durante o horário das 7h às 13h. Confira os contatos:

Assú: 99169-1018;

Currais Novos: 99963-5634;

João Câmara: 99428-5586 (Sandra);

Pau dos Ferros: 99605-7028 (Paulo);

Santa Cruz: 98719-3210 (Márcio).





Itep

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante: o agendamento para emissão da Carteira de Identidade (RG) é feito online, exclusivamente, por meio do site www.centraldocidadao.rn.gov.br. É necessário a criação de um cadastro, com e-mail e senha, além da apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular, não sendo possível realizar o agendamento para terceiros. O agendamento pelo site oferecerá atendimento no dia útil seguinte, com horário marcado.

São José de Mipibu: realiza os atendimentos, por ordem de chegada, sendo feito o controle em forma de triagem, a fim de evitar aglomerações e garantir o cumprimento do distanciamento recomendado.