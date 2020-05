2020.2: Instituições públicas de ensino superior já podem aderir ao Sisu

Começou nesta segunda-feira (20) o prazo para a Instituições de ensino superior públicas e gratuitas aderirem ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A adesão vale para a disponibilização de vagas, por meio do programa, para o segundo semestre letivo de 2020.

Os interessados devem aderir até as 23h59 desta sexta-feira, 29 de maio. Já o prazo para retificação do termo de adesão será de 1º a 5 de junho.

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) usa as notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como critério de classificação do estudantes. Para esta seleção, será utilizada a nota do Enem 2019.

Os estudantes interessados em concorrer a uma vaga em uma universidade ou instituto público poderão consultar os cursos e o número de vagas que serão disponibilizados por cada instituição participante.

Os interessados poderão fazer as inscrições para o Sisu 2020 entre os dias 16 e 19 de junho.

O Sisu é o único programa do governo federal para acesso de brasileiros a um curso de graduação em universidades públicas do país.