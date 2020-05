Covid-19: Brasil registra 22.666 óbitos e 363.21 casos confirmados da doença

O Brasil teve mais 653 mortes por Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas e chegou a um total de 22.666 óbitos em todo o país. Os casos positivos da doença são agora 363.211.

O país já é o segundo mais afetado pela doença em número de infectados no mundo, só atrás dos EUA que, neste domingo, proibiram a entrada de passageiros vindos do Brasil.

Os números brasileiros ajudam a América Latina a concentrar mais da metade dos infectados no globo, com 657.000 casos confirmados.

Em todo o mundo, mais de 5,4 milhões de pessoas foram infectadas desde o início da pandemia e mais de 345.000 morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos EUA

A diretora de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde (OMS), María Neira, afirmou nesta segunda-feira que os cenários os quais trabalham estão "cada vez mais" descartando uma segunda onda grave do coronavírus nos locais onde já houve redução dos números.

ESTADO

No Rio Grande do Norte, até o último sábado (23), de acordo com o boletim epidemiológico da Sesap, havia morrido 184 pessoas pela Covid-19.

Também foram registrados 4.599 casos positivos da doença, 14.067 suspeitos, 1410 recuperados e outros 47 óbitos aguardando confirmação, ou não, do laboratório.

Mossoró segue com 36 óbitos confirmados, 798 casos positivos, 952 suspeitos e outros 179 pacientes recuperados.

A Sesap não divulgou boletim epidemiológico atualizado neste domingo.