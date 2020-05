Cuidados com a pele durante isolamento social é essencial, diz especialista

Manter a mente sã, praticar atividades físicas em casa, se alimentar adequadamente são extremamente importantes durante o período de isolamento social.

Entre os cuidados essenciais também estão à proteção da pele, cabelo, barba e unhas como explica a dermatologista do Hapvida, Drª Myrella Fulco.

“O cabelo precisa estar sempre limpo, para os homens a preferência é que estejam cortados, barba higienizada e para todos unhas curtas. É necessário que a pele e os lábios sejam bem hidratados, mantendo o uso do protetor solar. No geral, continuem tendo os cuidados habituais que faziam antes da pandemia”, disse a dermatologista.

Outra recomendação importante é com as partes do corpo que são utilizados os EPIs - Equipamento de proteção individual, como luvas e máscaras.

Segunda Dra. Myrella, a atenção tem que ser redobrada na retirada desse aparato, em seguida a higienização correta e após isso a hidratação.