Areia Branca já registrou 20 mortes por covid-19 e 11 estão hospitalizados

Deputado Souza falou hoje na sessão da Assembléia que o numero de mortes em Areia Branca chegou a 20 em função da falta de atenção as normas de isolamento social impostos pelo Governo do Estado

O deputado Manoel Cunha Neto, Souza, voltou a falar na Assembléia Legislativa do Estado da situação gravíssima de infecção por coronavírus na sua cidade, Areia Branca, na região Salineira do Rio Grande do Norte.

No início do decreto de isolamento social, a população não respeitou. A Prefeitura Municipal de Areia Branca também não deu muita atenção. Houve festa na praia e os mercados públicos e privados abriram na cidade, contribuindo com a propagação do vírus.

A situação chegou a ser destaque na assembléia, através do parlamentar, cobrando providências do Governo do Estado e da Prefeitura de Areia Branca. Foi feita uma operação na cidade para coibir o avanço do vírus. Só que já era um pouco tarde.

Havia dias que em Mossoró, o número de pacientes internados no Hospital São Luiz era 33% de Areia Branca. Os demais vinham das demais cidades da região e ou eram de Mossoró. O caso foi denunciado pelo MH e o deputado Souza registrou na Assembléia.

Nesta terça-feira, o deputado voltou a tratar do assunto na Audiência virtual da Assembléia Legislativa. Ele destacou a relevância do isolamento social na pandemia, como forma de reduzir a contaminação das pessoas.

Citou o exemplo trágico de Areia Branca. O deputado destacou que faltou respeito as normas impostas pelo Estado e que isto teriam culminado em uma situação gravíssima no município com relação ao número de infectados.

Segundo Souza, Areia Branca teve 19 óbitos por Covid-19, mesmo sendo uma cidade com somente 27 mil habitantes. No início da noite desta terça-feira, 26, outra pessoa havia morrido no município com os sintomas de covid-19.

"Proporcionalmente, é o maior número de mortes do Estado. Abordarei esse assunto com mais detalhes amanhã, no horário das lideranças", garantiu. Além das que morreram, tem dezenas se tratando em casa e pelo menos 11 hospitalizadas em estado grave em Mossoró.