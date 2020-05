Taxa de inscrição do Enem 2020 deve ser paga até esta quinta-feira, 28

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020.

O boleto, no valor de de R$ 85, deve ser pago em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela Internet. O estudante que não realizar o pagamento da taxa terá sua inscrição invalidada.

As inscrições no Enem 2020 foram encerradas às 23h59 desta quarta-feira (27), após terem sido prorrogadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o MEC, até as 12h de sexta-feira (22), 5.151.868 pessoas haviam se inscrito no Enem 2020, sendo 5.050.768 na versão impressa e 101.100 na digital.

Este ano será a primeira vez que o exame terá uma versão online. A estimativa do governo é que, até 2026, o Enem seja 100% digital.

ADIAMENTO DO ENEM

No dia (20), o Inep e MEC decidiram pelo adiamento das provas do Enem 2020, atendendo as demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus.

O exame será adiado entre 30 a 60 dias e as novas datas serão escolhidas por meio de consulta a estudantes no mês de junho.