Deputado Souza pede ajuda para conter coronavírus em Areia Branca

O deputado Souza Neto (PSB), solicitou nesta sexta-feira (29), medidas urgentes de combate ao coronavírus em Areia Branca a Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Policia Militar e Policia Rodoviária Federal.

Souza solicitou a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), que seja realizada a testagem em massa para o COVID-19 da população areia-branquense, para determinar o perfil da transmissão, visto que o município se tornou epicentro da pandemia no Estado.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, o deputado falou que são pelo menos 2 dezenas de mortos, centenas de infectados, vários hospitalizados, que mostra a necessidade de uma ação conjunta de várias instituições para ajudar o povo de Areia Branca.

O parlamentar também solicitou a prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças que seja providenciado a instalação de uma unidade específica para tratamento do novo coronavirus e a contratação de médicos, enfermeiros e pessoal de apoio para trabalhar na unidade, como também a contratação de médico infectologista para dar suporte a equipe de monitoramento. ⠀

Aos Comandantes da Polícia Militar e Policia Rodoviária Federal, o deputado Souza solicitou que sejam realizadas juntamente com as equipes de saúde do município, barreiras sanitárias, principalmente nas entradas da cidade para prevenir a propagação da COVID-19.