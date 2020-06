Brasil tem 29.241 morte por Covid-19 e 514.992 casos confirmados

Nesta segunda-feira (1º) foram registradas 29.341 mortes provocadas pela Covid-19 e 514.992 casos confirmados da doença em todo o Brasil.

Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo, segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

Os EUA atingiram a marca de 500 mil casos em 10 de abril, data em que havia 18.693 mortos pela doença no país. A primeira morte entre os norte-americanos ocorreu em 6 de fevereiro. O Brasil registrou a primeira morte por Covid-19 em 16 de março.

Neste sábado (30), o Brasil passou a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 27.121 mortos no balanço da Johns Hopkins.

Somos agora, também, o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.

Mesmo com a grande quantidade de casos, estudos estimam que os números reais sejam ainda maiores no Brasil devido às subnotificações.

Uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) indica que o país tem sete vezes mais casos de coronavírus do que apontam as estatísticas oficiais.

ESTADO

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no sábado (3o), o Rio Grande do Norte havia registrado mais 37 mortes e 939 casos confirmados do novo coronavírus em 24h.

Os números do avanço da doença são os maiores registrados em um dia no estado potiguar desde o início da pandemia.

Com os números, o estado chegou 7.402 casos confirmados de Covid-19 e 305 óbitos registrados pela doença. Outras 64 mortes estão em investigação para saber se ocorreram ou não pelo coronavírus.

Em Mossoró, o número de mortes provocadas pelo coronavírus subiu para 57. Já os casos confirmados da doença estão em 1065.

Ainda há outros 955 casos suspeitos, além de outros 8 óbitos em investigação. 179 pessoas já se recuperaram da doença na cidade, segundo o boletim.