Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza passou por mais uma alteração em seu cronograma. O período de imunização que encerraria na próxima sexta-feira (5), se estenderá até o dia 30 de junho.

A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde devido a maioria dos estados e seus municípios ainda não ter atingido a meta dos 90% de cobertura dos grupos prioritários da segunda e terceira fase da Campanha.

Em Mossoró, por exemplo, o coordenador Municipal de Imunizações, Etevaldo de Lima, destaca que muitas crianças ainda não foram vacinadas, além de gestantes e puérperas (mulheres em período pós-parto).

“É de suma importância que todos que compõem o público-alvo da campanha sejam imunizados. Então, estamos orientando nossas equipes a darem uma atenção especial as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes, as puérperas, professores, e pessoas com deficiência, e, se aparecer os demais grupos prioritários devem ser vacinados, para garantir a proteção de todos os grupos prioritários do nosso município”, ressalta.

Etevaldo de Lima afirma que as equipes estão sendo orientadas ainda a vacinarem exclusivamente os grupos prioritários, e cada Unidade Básica de Saúde (UBS) deve montar a estratégia que melhor se adeque a realidade em que está inserida.

Na última quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a 9ª Cota da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020, com 17.250 doses da vacina. Com este lote, o município já recebeu o total de 120.350 doses.

Outra orientação dada às equipes responsáveis pela vacinação de cada UBS, é o envio do consolidado com dados da Campanha de Vacinação, para que o Setor de Imunizações possa atualizar o sistema.

De acordo com a Secretaria de Saúde, até a manhã desta segunda-feira (1º), havia um total de 82.177 doses aplicadas no sistema.

“Na cobertura geral, nós estamos no momento com 87,38%. Com o envio dos consolidados que estão faltando hoje, e mandarem na quarta-feira, se não chegarmos aos 90% de cobertura de todos os grupos prioritários, ficaremos bem próximos. Esses números sofrem alterações constantes, já que as Unidades estão enviando os dados da última sexta-feira para atualização do sistema”, frisa.

O coordenador lembra que inicialmente o público estimado da campanha era de 95.557 pessoas, no entanto no decorrer da campanha foram acrescentados novos grupos prioritários, por isso o município recebeu um número de doses maior.