Relembre a trajetória dos clubes potiguares na Série A do Brasileirão

Confira qual foi a participação de quatro times do RN na séria A do Brasileirão

Os clubes do Rio Grande do Norte estão longe da primeira divisão nacional desde 2007, ano em que o América disputou a competição pela última vez. Porém, ao longo dos mais de 50 anos de história da competição, os potiguares estiveram presentes em boa parte das temporadas da Série A.

Relembramos a trajetória dos principais clubes do estado no maior torneio do Brasil. Quatro deles já estiveram na elite nacional. Confira!





ABC

Atualmente na Série D, o alvinegro já disputou a competição nacional em 14 oportunidades. O ABC foi um dos 16 clubes que participaram da primeira edição do torneio, em 1959, quando ainda era chamado de Taça Brasil. O clube se classificou graças ao título potiguar do mesmo ano. A estreia foi contra o Ceará, no saudoso Estádio Juvenal Lamartine, com um empate por 1 a 1. O ABC acabou eliminado pelo Vozão ainda na primeira fase, num jogo extra disputado em Fortaleza (após dois empates).

O time de Natal esteve no Brasileirão por cinco anos seguidos, com sua melhor campanha acontecendo em 1960, quando ficou em 11º lugar. Na ocasião, o alvinegro eliminou o Estrela do Mar (Paraíba) mas sucumbiu diante do Fortaleza na fase seguinte.

O ABC voltou a disputar o torneio em 1966, 1967, 1972 e entre 1976 e 1979, mas sem muito sucesso. A última participação do clube no Brasileirão foi em 1985, quando acabou eliminado ainda na primeira fase e fechou o torneio apenas com a 38ª melhor campanha. Portanto, são 35 anos sem que o torcedor alvinegro acompanhe seu time na elite no futebol nacional.

Em 14 temporadas, o ABC disputou 142 jogos, conquistando 32 vitórias, 41 empates e sofrendo 69 derrotas na elite nacional.





América





Segundo dados levantados pelo sitesdeapostas.bet, o América foi o clube do estado que mais vezes disputou a primeira divisão nacional, com 15 participações, uma a mais que o principal rival. Essa história começou na Taça Brasil de 1968, competição que o América disputou por ter sido campeão estadual no ano anterior.

A primeira partida do Mecão no torneio foi no dia 4 de agosto, uma derrota para o Piauí por 2 a 0 em Teresina. O América obteve a primeira vitória contra a Campinense-PB, mas o time potiguar acabou eliminado ainda na primeira fase. No entanto, a 15ª colocação geral é a melhor do clube até hoje.

O América foi figura constante na primeira divisão nas décadas de 70 e 80, disputando desde 1973 até 1983, ano em que foi rebaixado. O time só voltou à elite em 1997, permanecendo até 1998, quando sofreu um novo rebaixamento.

Em 2007, o América se tornou o primeiro time do estado a disputar o Brasileirão na era dos pontos corridos. Porém o desempenho não foi dos melhores: o Mecão terminou na lanterna e ostenta até hoje a pior campanha do formato em qualquer edição, com apenas 17 pontos ganhos em 38 jogos.

O time é o recordista de jogos na Série A entre os potiguares. Foram 259 partidas com 58 vitórias, 71 empates e 130 derrotas. Assim como o ABC, o Mecão disputa atualmente à Série D e sonha com um retorno aos tempos de glória.





Alecrim

O Verdão também já teve sua passagem pela primeira divisão. Foram 3 participações na elite do futebol nacional. A primeira delas foi na Taça Brasil de 1964, um ano após a conquista estadual. A estreia foi com derrota para a Campinense por 3 a 2. No jogo de volta, outro revés sacramentou a eliminação: 4 a 0.

No ano seguinte, o Alecrim voltou a disputar a Taça Brasil, mas caiu novamente na primeira fase contra o mesmo adversário, a Campinense: derrota por 4 a 1 e empate por 1 a 1.

Em 1986, a última participação também não foi das melhores, ficando em último lugar no grupo D. Porém, foi neste ano que o Alecrim obteve sua primeira e única vitória na elite nacional: 1 a 0 sobre o Santa Cruz (PE). Atualmente, o Periquito está fora de qualquer divisão do Brasileirão.





Potiguar de Mossoró

Por fim, Mossoró também teve seu representante na elite nacional. Em 1979, o Potiguar disputou a competição pela primeira e única vez. Na ocasião, a equipe foi eliminada na primeira fase, mas ficou à frente do América e também do Fortaleza. Foram 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na campanha. Os triunfos vieram justamente contra Fortaleza e América, ambas por 1 a 0.

Atualmente o Potiguar disputa a Série D, assim como ABC e América de Natal. Outro clube do estado na disputa é o Globo.