SUS envia R$ 2,2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, liberou R$ 1,66 bilhão referente à segunda parcela do auxílio financeiro emergencial de R$ 2,2 bilhões às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, com o objetivo de atuar no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

O recurso será usado para a compra de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado aos pacientes.

Também servirá para a aquisição de equipamentos e a realização de pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia intensiva.

Ao todo, o auxílio financeiro beneficia 1.651 entidades filantrópicas que participam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de 2020, e que estejam contratualizados com os estados, ou seja, prestando serviços à população por meio do SUS.

O auxílio financeiro de R$ 2,2 bilhões às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos contemplou instituições de 25 estados e o Distrito Federal, para o enfrentamento da pandemia.

Na região Norte, 33 entidades foram contempladas, no valor total de R$ 91 milhões. No Nordeste foram 249 instituições, com o valor repassado de R$ 444,4 milhões. Já no Sudeste, 766 entidades foram beneficiadas com o total de R$ 897,4 milhões.

Para a região Sul foram repassados R$ 469,5 distribuídos para 509 instituições. Já no Centro-Oeste, 94 entidades foram contempladas com o auxílio, totalizando R$ 97,4 milhões repassados pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde.

MOSSORÓ

Em Mossoró os recursos serão destinados ao Hospital Maternidade Almeida Castro, por meio da Apamim, e à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, que engloba a Casa de Saúde Santa Luzia e o Hospital da Solidariedade.

O Hospital Maternidade Almeida Castro atualmente realiza uma média de 20 partos ao dia, sendo que 49% de Mossoró e 51% de mais de 70 municípios do Oeste do RN, Alto Sertão da Paraiba do Vale do Jaguaribe, do Ceará.

Já a LMECC atende a pacientes Mossoró e mais 64 municípios da região, que compreendem a 6ª Unidade Regional de Saúde (URSAP), sendo tratados desde crianças até idosos, com serviços de radioterapia, radiocirurgia e quimioterapia.