28 municípios acertam com o estado para implantar o Pacto Pela Vida

A governadora Fátima Bezerra se reuniu com prefeitos e gestores da saúde de 19 municípios da Região do Seridó e outros nove do Vale do Açu nesta sexta-feira (5). Em pauta, as novas medidas adotadas pelo Governo do RN no que se refere ao contingenciamento do avanço do novo coronavírus (Covid- 19), bem como o cumprimento delas.



Todos os 28 representantes municipais se mostraram empolgados em colaborar com o Pacto Pela Vida, ação do Governo do RN que endurece medidas para aumentar o isolamento social e assim conter a pandemia.

“Quero que juntos, governo e prefeituras, trabalhemos de forma integrada. Amanhã, sábado, é dia de feira em muitos municípios, e precisamos de uma fiscalização mais rigorosa. Vamos dar um foco no comércio e nas feiras livres. Não temos tempo a perder. Os próximos quinze dias são decisivos e dependem da união e do coletivo de todos nós”, disse a Chefe do Executivo Estadual aos participantes das reuniões, por videoconferências, sendo uma pela manhã, com os gestores municipais do Seridó, e outra pela tarde, com os da região de Assú.

Reforço policial foi enviado ao Seridó

Na videoconferência do Seridó, a governadora Fátima Bezerra agradeceu aos gestores presentes pelo empenho em conter a disseminação da Covid- 19. “Tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês e tudo que vem acontecendo na região. Ficará para a história que nós seremos os gestores que enfrentamos este grande desafio”, disse. Ela enfatizou a dificuldade que teve para abrir os 300 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destes últimos meses.

“Diante da situação que recebi o Estado, isso é um verdadeiro milagre. Digo mais, vamos abrir mais 110 novos leitos agora em junho, e expandir também para a região do Seridó”, falou.

A região, que de acordo com a diretora do Hospital Regional do Seridó, Maura Sobreira, tem a menor incidência de casos no Estado e o menor número de óbitos – sete, até o momento. Atualmente há 38 leitos em funcionamento e com perspectiva de expansão ainda este final de semana.

No quesito segurança pública, os municípios seridoenses já começaram a receber, desde esta quinta-feira (4), um reforço no efetivo policial para realizar ações de combate ao avanço da doença. “Ontem chegaram aqui mais três policiais. O clima na cidade já foi diferente e a população aprovou. O Pacto Pela Vida é de uma importância extrema”, expôs Sally Araújo, prefeito do município de Cruzeta.

Mineiro: Governo ouvirá municípios

Segundo Fernando Mineiro, Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas do Governo, responsável por articular a execução das atividades de conscientização da população em relação à pandemia, as ações governamentais serão realizadas de acordo com as demandas de cada município. “Irei conversar com cada prefeitura para alinharmos quais atividades vamos fazer. Por determinação da governadora, vamos formar um grupo para debater os trabalhos”, concluiu.

Na reunião com a região do Seridó, acompanharam a governadora, o vice–governador, Antenor Roberto; os secretários Cipriano Maia (Saúde), Coronel Francisco Araújo (Segurança); Carlos Eduardo Xavier (Tributação); Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico).

Participaram da reunião prefeitos e representantes dos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Jucurutu, Parelhas, Santana do Matos, São Fernando, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino, Timbaúba dos Batistas, São José do Seridó, São Vicente e Santana do Seridó.

Vale do Açu: diárias pagas à Segurança

Já com os Prefeitos e gestores da Saúde da região do Vale do Açu, Fátima reforçou a importância da adoção de ações articuladas e imediatas entre município e governo para estimular um envolvimento maior da população em geral em torno do isolamento social para posterior retomada segura das atividades econômicas.

“Precisamos trabalhar de mãos dadas para superarmos esse momento. É preciso observar que esse novo decreto traz um calendário de retomada gradual da atividade econômica - com todos os cuidados que o momento requer - e destaco que essa segunda parte do decreto está vinculada a queda da taxa de contágio e o crescimento da taxa do isolamento social e a diminuição da pressão sob o nosso sistema de saúde. Estou convencida que com nesses dias, com essa união, salvaremos muitas vidas no RN”, enfatizou.

Para o prefeito de Angicos, Deusdete Gomes a reunião com a governadora foi muito oportuna para o atual momento da pandemia no RN. ‘As cidades do interior precisam se engajar, ajudar o Estado e cumprir o decreto estadual, que é essencial para que não sobrecarreguem os hospitais estaduais de referência’, reforçou Gomes.

Durante a reunião, o Coronel Araújo anunciou o pagamento das diárias operacionais da segurança referente aos últimos dois meses. “Os prefeitos podem acionar os responsáveis pela segurança nos seus municípios e apresentar os principais pontos que precisam de mais atenção na sua cidade”, falou.

Uma nova reunião está programada para acontecer entre outros prefeitos e Fernando Mineiro para tratar da programação de ações para este fim de semana. “Vamos nos reunir e construir juntos uma unidade de programação de ações do Pacto pela Vida para o Vale do Açu”, disse Mineiro.

Participaram da reunião do Vale do Açu prefeitos e representantes dos municípios de Assu, Paraú, São Rafael, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Triunfo Potiguar, Itajá, Fernando Pedrosa e Porto do Mangue.