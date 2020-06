A nota do CREMERN não cita diretamente a covid19, porém fica evidente diante do quadro de pandemia causada pelo coronavírus, aonde as pessoas temem ir no hospital e terminam por tomar medicamentos por conta própria em casa.

O Conselho Regional de Medicina (CREMERN) publica um alerta a população do Rio Grande do Norte sobre o uso de medicamentos sem prescrição médica. Medicamento sem a devida prescrição médica coloca em risco a vida do paciente.

A nota do CREMERN não cita diretamente a covid19, porém fica evidente diante do quadro de pandemia causada pelo coronavírus, aonde as pessoas temem ir no hospital e terminam por tomar medicamentos por conta própria em casa.

Segue a nota