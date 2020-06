Com 410 óbitos, 655 internados e 46 aguardando UTI, Estado anuncia mais 145 leitos

Secretário adjunto Petrônio Spinelly disse que Os 40 novos respiradores recebidos esta semana estão incluídos na instalação destes leitos. A administração estadual já abriu 309 leitos Covid, sendo 182 críticos, alguns em parceria com gestões municipais, e 127 clínicos; CONFIRA as cidades que vão ganhar novos leitos covid19

Chegando a 410 óbitos confirmados covid19, 655 internados e 46 em fila por UTI, o Governo do Estado anuncia Plano de Contingência de abertura progressiva de leitos Covid-19 de mais 145 leitos nos próximos 15 dias, em várias cidades do Rio Grande do Norte. Mossoró será contemplada com mais 10 leitos de UTI no São Luiz.



São 83 UTIs, 60 leitos clínicos e 2 leitos de estabilização.

Os 40 novos respiradores recebidos esta semana estão incluídos na instalação destes leitos. A administração estadual já abriu 309 leitos Covid, sendo 182 críticos, alguns em parceria com gestões municipais, e 127 clínicos.

Com base na demanda do quadro epidemiológico, estão em fase de instalação leitos no:

Hospital João Machado em Natal (25 UTIs e 10 clínicos),

Hospital São Luiz em Mossoró (10 UTIs),

Assú (3 leitos clínicos e 2 de estabilização),

Hospital Regional do Seridó em Caicó (8 UTIs),

Hospital Regional de Pau dos Ferros (2 UTIs e 16 leitos clínicos),

Santo Antônio (5 UTIs e 6 leitos de retaguarda),

João Câmara (10 UTIs e 10 leitos clínicos),

Macaíba (10 UTIs e 5 leitos clínicos),

São Paulo Potengi (6 UTIs e 10 leitos clínicos) e,

Em parceria com os municípios, Santa Cruz (mais um leito com respirador, já tem 4) e São Gonçalo do Amarante (6 UTIs).

O secretário adjunto de saúde, Petrônio Spinelli, ressaltou, entretanto, que os novos leitos só serão eficazes se o isolamento aumentar.

"Há uma relação direta entre o baixo isolamento e o aumento da contaminação, das internações e de óbitos", enfatizou na entrevista coletiva de apresentação dos dados epidemiológicos e ações do Governo no enfrentamento à Covid neste sábado, 06.

A taxa de isolamento social vem há mais de duas semanas com índice médio em torno de 40% e nesta sexta-feira foi de 39,35%, quando o mínimo necessário recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 60%.

O Governo tem intensificado parcerias com as prefeituras para aumentar o isolamento social, conclamando união para o Pacto pela Vida, e viabilizar estratégias para abertura de novos leitos. “Nas cidades em que firmaram o Pacto com o Estado, o que já se percebe é um maior cumprimento do isolamento”, frisou Spinelli.





DADOS

Cerca de 655 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação da doença, sendo 338 em leitos críticos – setor público e privado. "Hoje estamos muito próximo do colapso, que se dá com a ausência de leitos com respiradores e UTIs para atender a demanda", registrou Spinelli.

A fila de regulação, apresentava na manhã deste sábado, quatro pacientes com prioridade 1, 46 prioridade 2 e 76 pacientes com prioridade 3.

Estes números mostram que há 46 pessoas aguardando internação em UTIs e semi-utis e 76 em enfermarias exclusivas para tratamento da Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos críticos em Mossoró e Pau dos Ferros é de 100%, Natal e Grande Natal 99% e 59,1% no Seridó.

Os casos suspeitos são 18.841, confirmados 9.449, descartados 16.733, óbitos confirmados 410 (oito nas últimas 24 horas) e 63 óbitos em investigação.