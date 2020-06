Prefeito diz que enfrenta o coronavírus e as fakes news dos adversários

O prefeito Antônio Bolota disse que conta com a ajuda de Deus para encarar a pandemia e as mentiras dos adversários; elogia a população, que tem tido consciência da gravidade da doença e adotado medidas

O prefeito Antônio Freire de Souza Filho, conhecido por Bolota, da cidade de Governador Dix Sept Rosado-RN, que fica distante 36 km de Mossoró, no Oeste do RN, está enfrentando duas missões difíceis: a primeira é a pandemia provocada pelo novo coronavírus e a segunda são os ataques com fakes News através de redes sociais de seus adversários políticos.

Em se tratando da pandemia, a guerra é diária e dura, mas os resultados estão aparecendo. Apesar da proximidade com Mossoró (comércio, de escolas, de bancos...), o município de Governador Dix Sept Rosado registrou, até agora, 14 casos confirmados de covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavirus, e nenhum óbito.

Os números refletem o que está sendo feito nas ruas pela gestão municipal e o nível de educação da população. A secretaria Fernanda Januário, às vezes, sai pessoalmente com a guarnição da Policia Militar, de rua em rua, conversando com as pessoas que se encontram em bares, casas de jogo, lanchonetes, mercadinhos, qualquer local que aglomera gente.

Quando o cidadão de Governador Dix Sept Rosado apresenta sintomas, geralmente a equipe sai do posto de saúde e vai até a residência fazer o exame. Se confirmar, a família inteira é orientada de como agir. “Isto é nosso dever fazer. O que estranho é que nossos adversários, muitos são médicos, não aparecem para ajudar”, diz Antônio Bolota.

O quadro em Governador Dix Sept Rosado (14 mil habitantes), é totalmente inverso do que ocorre na cidade de Areia Branca (27 mil habitantes) e está a mesma distância de Mossoró. O MOSSORÓ HOJE comprovou que a gestão municipal ignorou os casos mais graves. Negou atenção as famílias atingidas e o coronavírus avançou na cidade, transformando-se em tragédia.

Já são 24 mortes confirmadas por coronavírus e outras 6 aguardando resultados dos exames. Vários areibranquenses estão internados em Mossoró. O número de mortes em Areia Branca corresponde 86,4 por 100 mil/habitantes, o pior índice do Rio Grande do Norte, talvez do Brasil. A gestão proximidade com o Ceará, salinas, eólicas e questões culturais da população.

Outra diferença entre as duas cidades com a mesma distância de Mossoró é nos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Saúde. Enquanto em que o prefeito Antônio Bolota trabalha com caixa de apenas R$ 833 mil reais (30 de abril), a gestão de Areia Branca, nesta mesma data, tinha a disposição R$ 8,6 milhões em caixa.

Neste intervalo de um mês, onde morreram mais de 20 pessoas em Areia Branca, a Prefeitura Municipal investiu menos de R$ 300 mil em benefício da população do coronavirus. Nos dias atuais, acumula, em caixa, o valor R$ 8,35 milhões. É um caso para ser investigado pelo Ministério Público Estadual.

Já com relação aos adversários políticos, o prefeito Antônio Bolota diz que neste período de pandemia deveria haver união para ajudar as pessoas e, porém, os seus adversários só aparecem nas redes sociais, mas na cidade passam longe. “Primeiro eles não são daqui. Aparecem de 4 em 4 anos. Este ano, se apresentam um rapaz novo, como novo, mas que na verdade estão por trás, com tudo que deu errado em Governador dizendo que agora vai dá certo”, destaca.

AO MOSSORO HOJE disse: “Soltam todo tipo de inverdades nas redes sociais, isto tem sido ruim porque induz as pessoas ao erro. Mas Deus está vendo e vai mostrar o caminho”, diz Antônio de Bolotam, que gravou live em seu perfil no Facebook falando sobre o trabalho contra o coronavirus e também como está enfrentando os ataques caluniosos de seus adversários.