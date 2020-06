Higiene bucal é essencial para evitar recontaminação por Covid-19, diz especialista

Lavar as mãos, utilizar álcool gel, usar máscaras são algumas recomendações dos órgãos de saúde para ajudar no combate a transmissão do novo coronavírus. Especialistas alertam para outra questão que é fundamental nesse processo de controle da doença: a higiene bucal.

Como todos já devem saber, em contato com as mãos o vírus pode ser levado até a boca iniciando o desenvolvimento da doença. No caso de pacientes contaminados com a Covid-19, a higiene bucal pode prevenir complicações à saúde.

Segundo o dentista da rede Hapvida. Dr; Eduardo Melo, “é preciso manter a troca periódica da escova dental, devendo ocorrer a substituição sempre que o indivíduo estiver se recuperando de alguma infecção”.

De acordo com o dentista, a medida é para evitar risco de recontaminação, além da importância do uso de fio dental e enxaguante bucal.

Esses hábitos de higiene devem ser adquiridos por toda vida, não somente no período do novo Coronavírus, visto que as pessoas podem ser infectadas por outro vírus a qualquer tempo.

“Também é fundamental cuidar da higienização das escovas de dente e dos higienizadores de língua, mantendo-os imersos em solução desinfetante, à base de água ou enxaguante bucal, para evitar a reinfecção após cada uso”, completa o médico.