Pedidos de atendimento especializado para o Enem 2020 serão divulgados dia 12

De modo individual, candidatos que solicitaram recursos para atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão consultar o resultado na Página do Participante, a partir da próxima sexta-feira (12).

Até o momento, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as solicitações encontram-se em análise.

Entre 15 e 19 de junho, quem tiver solicitação de atendimento indeferida poderá abrir recurso para nova tentativa enviando novos documentos comprobatórios. Quem precisar fazer esse processo deverá enviar os seguintes documentos:

- diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10),

- assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Aqueles que tiveram os pedidos aprovados nas edições do exame dos anos 2017, 2018 e 2019, solicitando os mesmos recursos de acessibilidade não precisaram enviar nova documentação para comprovação no Enem 2020 – o que foi feito apenas para quem solicitou atendimento diferente de anos anteriores.

Tipos de atendimentos disponíveis

Este ano, os recursos de acessibilidade foram disponibilizados apenas para a aplicação da prova na versão impressa. Entre os recursos acessíveis de acordo com as necessidades dos participantes estão:

Autismo: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.

Baixa visão: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, prova ampliada ou superampliada, sala de fácil acesso, leitor de tela.

Cegueira: tempo adicional, prova em braile, auxílio para leitura, sala de fácil acesso, leitor de tela.

Deficit de atenção: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.

Deficiência física: tempo adicional, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso, mesa para cadeira de rodas, apoio para perna e pés, auxílio para leitura.

Deficiência intelectual: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso.

Deficiência auditiva: tempo adicional, tradutor-intérprete de Libras, videoprova em Libras, leitura labial.

Discalculia: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.

Dislexia: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.

Gestante: sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, apoio para pernas e pés.

Idoso: sala de fácil acesso.

Lactante: sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, apoio para pernas e pés. É obrigatório levar um responsável para cuidar da criança.

Surdez: tempo adicional, tradutor-intérprete de Libras, videoprova em Libras, leitura labial. Surdocegueira: tempo adicional, guia-intérprete, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso, prova em braile ou prova ampliada ou superampliada, leitor de tela.

Visão monocular: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, prova em braile ou prova ampliada ou superampliada, sala de fácil acesso, leitor de tela.