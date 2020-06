Rio Grande do Norte passará a contar com Delegacia Virtual da Mulher

O governo do estado sancionou nesta segunda-feira (8) o PL proposto pela deputada Isolda Dantas que institui a ferramenta como meio de combate a violência doméstica. A Delegacia Virtual da Mulher contará com um canal de comunicação via WhatsApp, para assegurar o recebimento de denúncias, registros de ocorrências, envio de fotos e documentos relativos aos crimes.