Correios passam a realizar cadastro de beneficiários no auxílio emergencial

Uma parceria entre o Ministério da Cidadania e os Correios vão possibilitar o cadastramento para solicitação do Auxílio Emergencial do Governo Federal em qualquer agência da empresa.

O atendimento é voltado exclusivamente para a população mais vulnerável, que não tem acesso aos meios digitais e, por isso, ainda não conseguiu solicitar o benefício de R$ 600.

Pessoas que têm acesso a esses meios, mesmo que ainda não tenham conseguido solicitar o auxílio, devem continuar tentando realizar o cadastro no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal ou da Dataprev.

No Rio Grande do Norte é possível buscar ajuda em qualquer uma das 153 agências dos Correios espalhadas pelo estado.

Os correios ainda estabeleceram um cronograma de atendimento para que os usuários não faça aglomerações nas portas das agências.





DOCUMENTAÇÃO

Para pedir o cadastramento numa agência dos Correios, o interessado deve apresentar os seguintes documentos:

Identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário;

Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular e dados bancários ou documento de identificação (RG, CNH, passaporte, CTPS, RNE ou CIE) para solicitar abertura de Conta Social Digital, em nome do titular.

Para os que não são bancarizados, será aberta uma Conta Social Digital na Caixa, caso o cadastro seja aprovado.

Para abertura de conta deverá ser apresentado um documento de identificação (RG, CNH, passaporte). O cidadão receberá um protocolo de cadastro ao final do atendimento.

Quem realizar o cadastramento nos Correios poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo determinado pela Dataprev para a conclusão da análise. Para isso, deverá retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF.

Os Correios ressaltam que não realizarão o pagamento do benefício e que o acompanhamento da liberação também pode ser feito nos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa ou pelo telefone 121.

Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A grande maioria dos pontos de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.