Depois de 30 mortes, prefeita fecha mercado no Centro de Areia Branca

Com apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal, sem aviso prévio (segundo os comerciantes), a prefeita Iraneide Rebouças mandou fechar mercado público e endureceu a fiscalização no comércio no Centro da cidade; A determinação passa a valar a partir de sexta-feira, 12

Com apoio do Décimo Segundo Batalhão de Policia Militar de Mossoró, a prefeita Iraneide Rebouças, sem aviso prévio (segundo os comerciantes), mandou fechar tudo no Centro de Areia Branca, principalmente o Mercado Público Municipal.

As novas ordens do Poder Executivo passam a valer a partir da próxima sexta-feira, dia 12.

O trabalho já deveria ter sido feito há várias semanas, quando informamos ao município de Areia Branca que o índice de contaminação pelo novo coronavirus vírus estava crescendo de forma assustadora no município.

Porém, ao invés de fazer um trabalho de orientação, deu continuidade em suas contratações de obras públicos, como pinturas do muro do estádio, asfalto de ruas, compra de material de construção, e mandou a milícia digital atacar o MOSSORO HOJE.

O número mortes cresceu rapidamente, conforme havia alertado o MH no início de maio, no caso de não se fazer nada para conter a propagação do vírus mortal na cidade, chegando a 20 óbitos confirmados e mais de dez internados em Mossoró.

Daí a prefeita Iraneide Rebouças foi no rádio e culpou o Ceará, o Porto Ilha, as Eólicas, Salinas e a cultura do povo de Areia Branca, pelo crescimento dos casos de mortes, que continuaram crescendo, chegando a 31 nesta terça-feira, 9.

Veja mais

Prefeita culpa eólicas, proximidade com o Ceará, salinas e cultura local pela propagação do novo coronavirus

Como medida para conter o vírus, mandou fiscalizar bares nas praias e fez barreiras sanitárias na entrada da cidade, que na prática não serve de nada (serviria se fosse no início da pandemia), pois o novo coronavirus já estava circulando na cidade.



O número de mortes continuou crescendo, chegando a 31 nesta terça-feira, dia 9, isto em levantamento da própria Secretaria Municipal de Saúde. Os moradores da cidade denunciam que aconteceram várias mortes sub-notificadas.

Ao invés de lockdown, como fez as cidades de Caraúbas, Guamaré, Pendências e Macau, a prefeita Iraneide Rebouças publicou homologação de compra de R$ 2,7 milhões em materiais de construção para as secretarias da Prefeitura de Areia Branca.

Veja mais

Ao invés de lockdown, prefeita de Areia Branca destina 2,7 milhões para comprar material de construção

Nesta quarta-feira, dia 10, depois de duras críticas na Assembléia Legislativa do Estado, pelo deputado Manoel Cunha Neto e mais alertas do PORTAL MOSSORÓ HOJE, a prefeita decidiu agir em conjunto com a Policia Militar e Guarda Municipal.

Sem aviso prévio, fechou o mercado público, o que deixou os comerciantes revoltados. Passou a fiscalizar com rigor todo o Centro da cidade de Areia Branca, como já deveria ter feito há muito tempo e não o fez.

Sem o devido aviso prévio, mandou fechar o Mercado Público, deixando comerciantes no prejuízo e indignados. A determinação do Poder Executivo, no entanto, começa a valer, na próxima sexta-feira, dia 12.





As autoridades sanitárias afirmam que no quadro de infecção observado como em Areia Branca, a Vigilância Sanitária, agentes de saúde precisam visitar as famílias das vítimas para orienta-las de como agir e também ofertar ajuda para a quarentena.