Inep divulga novas opções de datas para realização das provas do Enem 2020. O instituto divulgou 3 opções de datas para cada modalidade do exame, impresso e digital. Os estudantes interessados em opinar sobre as datas poderão participar da enquete entre os dias 20 e 30 de junho, por meio da Página do Participante, no site do Enem.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as novas opções de datas para realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2020.

São três opções de datas para cada uma das modalidades do exame, nas versões impressa e digital, que deverão se escolhidas pelo próprios estudantes.

Os interessados em opinar sobre as datas poderão participar da enquete entre os dias 20 e 30 de junho, por meio da Página do Participante, no site do Enem.

As opções oferecidas pelo Inep são as seguintes:



• Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021





ADIAMENTO DO ENEM

O Inep decidiu adiar as provas do Enem após diversas solicitações de estudante e da classe políticas, em virtude da dificuldade que muitos estão enfrentando para estudar, diante da suspensão das aulas por causa da pandemia da Covid-19.

Antes do adiamento as provas seriam realizadas em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e em 22 e 29 do mesmo mês, na versão digital.