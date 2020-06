Brasil chega a 43.396 óbitos e 869.956 positivos para a Covid-19

O Brasil chegou nesta segunda-feira (8) a um total de 43.396 mortes provocadas pelo novos Coronavírus. Já o número de casos de pessoas infectadas pelo vírus já está em 869.956.

Os números foram atualizados até as 8h de hoje, com dados levantados pelos Consórcio dos Veículos da Imprensa, juntos às secretarias de saúde dos estados.

O total levantado nesta segunda não contabiliza os casos mais recentes do Rio Grande do Norte, visto que a Sesap não divulga boletim aos domingos.

De acordo com o último boletim do estado, divulgado no sábado (13), o RN apresentava 13.789 casos confirmados de Covid-19, 533 óbitos, 22.504 casos suspeitos, além de 126 óbitos em investigação.

Na sexta-feira (12) o Brasil ultrapassou o Reino Unido em número de mortes por Covid-19, ficando na segunda posição do ranking de países com o maior número de óbitos causados pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

O Brasil também ocupa a segunda posição no número de casos positivos da doença, ainda atrás do EUA.

Os estados com maior número de mortes pela Covid-19 são São Paulo, com 10.694, Rio de Janeiro, com 7.612 mortes, e Pernambuco, com um total de 3.855.