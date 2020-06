Estar atento às mudanças que ocorrem no corpo nem sempre é encarado com naturalidade pelos adolescentes. Por isso ter alguém para conversar e tirar as dúvidas sobre essa fase é fundamental para meninas e meninas.

É comum pais e responsáveis levarem as filhas ao genealogista, já a ida dos meninos ao urologista é vista com menos frequência. Mas nem por isso deixa de ser menos importante.

Segundo o urologista do Hapvida, Dr Paulo Arruda, doenças que comprometem a fertilidade do homem podem ser descobertas na adolescência. É o caso da varicocele.

“Varicocele é a dilatação anormal das veias testiculares. Embora seja uma das causas da infertilidade masculina, não provoca distúrbios da potência sexual. Sua dilatação pode dificultar o retorno venoso provocando disfunção testicular e piora da qualidade do sêmen. Geralmente congênita, aparece na maior parte das vezes na adolescência e quase nunca na infância.”.

Além da prevenção, outro ponto a ser lembrado, a adolescência é a fase da angústia, timidez, insegurança, baixa autoestima e até agressividade. É o melhor momento para ter um profissional habilitado para sanar dúvidas de sexualidade, gravidez e doenças sexuais

Outras dúvidas de anatomia, como tamanho e forma do pênis e testículos, também são extremamente comuns.