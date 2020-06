MEC autoriza adoção do ensino EAD nas universidades até dezembro

O Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas a distância em instituições de ensino superior até 31 de dezembro de 2020 ou até o fim da pandemia, caso ocorra antes da desta data.

A portaria, assinada por Abraham Weintraub, foi publicada na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o texto, é responsabilidade das instituições de ensino definir os componentes curriculares que serão substituídos e a realização de avaliações durante o período.

As instituições também devem disponibilizar recursos aos alunos para que estes possam acompanhamento as atividades letivas ofertadas.

A portaria ainda prevê a flexibilização dos estágios e as práticas em laboratório, que podem ser feitos a distância nesse período, exceto nos cursos da área de saúde.

As instituições deverão comunicar ao Ministério da Educação a opção pela

substituição de atividades letivas, mediante ofício, em até quinze dias após o início destas atividades.

Como alternativa as atividades a distância, o MEC ainda autoriza as instituições a suspenderem as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo, desde que elas sejam “integralmente respostas” quando for seguro voltar ao ensino presencial.

O calendário de féria também pode ser alterado, desde que seja cumprida a carga

horária dos cursos, consoante estabelecido na legislação em vigor.

Esta é a terceira vez que a portaria é publicada com a extensão do período.