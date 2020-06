A Estação Cidadania - Esporte, em Nova Natal, zona Norte, deverá estar pronta para ser entregue à população no próximo mês. O complexo vai oferecer formação de novos atletas em até 16 modalidades e conta com um ginásio poliesportivo com quadras coberta e externa, salas e toda uma estrutura adaptada para receber paratletas. A Secretaria de Esporte e Lazer de Natal também está finalizando a reforma do Ginário Nelio Dias.

No cargo há apenas dois meses, o novo seretário da SEL, João Gentil, trabalha a todo fôlego. “Abri mão do meu mandato de vereador em Mossoró e releição, para fazer o que sempre gostei, que é trabalhar para entregar obras e projetos de serviços públicos à população. Então, recebi essa missão do prefeito Álvaro Dias e estou me empenhando para cumprí-la o melhor possível”, garante o secretário.



João Gentil contabiliza que já visitou mais de 60 das 98 quadras municipais e cerca de 20 campos de futebol, para inspecionar o estado de conservação dos espaços e intensificar serviços de reparo. O secretário realizou visitas técnicas diárias em todas as zonas da cidade, estreitando relacionamentos com vereadores, presidentes dos centros desportivos e líderes comunitários. “Gosto da atuação fora do gabinete. Sendo os olhos e as mão do prefeito, atuando diretamente nas comunidades”, define.



Apesar da pandemia em curso, estão em andamento os serviços nas quadras do Loteamento Cayana; da Avenida Itapetinga, no Santarém; Lagoinhas; Conjunto Jiquí e a quadra e o campo de Futevôlei do Guarapes. São quadras e campos sendo revitalizados e prontos para serem entregues à população. Ações importantes que incentivam o esporte e lazer nos bairros e a valorização dos espaços públicos nas comunidades.

Outra iniciativa que o secretário destaca é que, em apenas dois meses, conseguiu concluir a licitação para obras de revitalização dos campos de futebol de Felipe Camarão e de Nazaré, que há muito aguardam por uma obra de manutenção.