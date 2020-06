O senador Styverson Valentin gravou uma transmissão ao vivo (live) tecendo duras críticas a quem recebe, sem precisar, o seguro emergencial do Governo Federal.

Em seu perfil, o senador escreveu: "Vagabundagem ou esperteza? Auxílio emergencial pra quem precisa. Pede um país sem corrupção mas no íntimo, no secreto e de baixo dos panos faz os jeitinhos para se dar bem."

Veja AQUI.

Em seguida, Styvenson Valentin, que ficou conhecido por ser linha dura contra quem fere a Legislação Brasileira, em especial na fiscalização do trânsito, fez uma pesquisa usando o próprio nome e de seus familiares.

Para a surpresa dele, a irmã havia inscrito, aprovado e recebeu R$ 600,00 do auxílio emergencial. O senador disse que fez contato com a irmã e falou até palavões. "Eu xinguei mesmo!", disse o senador ao vivo.

Veja AQUI.

Em seguida, já na casa da mãe, ao lado da irmã, o senador declarou que o que a irmã fez pode ter sido legal, pois ela está desempregada há muito tempo, mas que foi imoral e ele não aceita.

O dinheiro será devolvido a Caixa Econômica e nome da irmã do senador excluído da lista. Assim como a irmã do senador, milhares de outras pessoas que não precisam estão recebendo o auxílio emergencial.

No Rio Grande do Norte, o MH mostrou o caso dos empresários presidentes do Solidariedade e do Partido Progressista no município de Porto do Mangue, na região Norte do Estado.

Veja mais

Sócio em casa lotérica e presidente de partido recebem auxílio emergencial



Depois que esta reportagem foi ao ar, surgiram dezenas de denuncias nas redes sociais do MH de pessoas que estavam recebendo ilegalmente o benefício, mediante informações falsas inseridas no sistema.

Estes casos já estão sendo apurados pela reportagem.

Em sua transmissão ao vivo, na presença da família, o senador Styvenson explica como se deve fazer para verificar se o CPF de uma pessoa está sendo usado para receber auxílio emergencial.

Veja se Seu CPF/nome está recebendo auxílio emergencial.

No caso de ficar constatado a fraude, o senador Styvenson recomenda que deve levar ao conhecimento das autoridades.