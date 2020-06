Brasil tem 1.087.185 casos positivos para Covid-19; No mundo já são 8,7 milhões

O Brasil tem 50.667 vida perdida em decorrência da Covid-19 até as 8h desta segunda-feira (22) e um total 1.087.185 casos confirmados da doença.

Os dados são do levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

A marca das 50 mil vítimas foi ultrapassada no sábado (20), pouco mais de três meses depois da primeira morte, ocorrida na cidade de São Paulo. Desde então, a doença se alastrou pelo país e, atualmente, avança pelo interior.

O Brasil é o 2º país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins.

RECORDE DIÁRIO

Neste domingo (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou um novo recorde diário de novos casos de coronavírus, totalizando 183.020 em um período de 24 horas. O recorde anterior havia sido registrado na quinta-feira (18), com 181.232 casos.

O maior aumento, segundo o órgão, foi nas Américas do Norte e do Sul, com mais de 116 mil novos casos, de acordo com o relatório diário. O continente concentra quase metade dos doentes e mortos de Covid-19 de todo o planeta.

Agora, o mundo tem 8,7 milhões de pessoas que têm ou tiveram o coronavírus. O número de mortes chegou a 461.715, sendo que 4.743 foram registradas nas últimas 24 horas.