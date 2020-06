Na próxima quarta-feira (24) a Secretaria de Saúde de Mossoró vai realizar um drive thru de vacinação contra Influenza H1N1 na Nova Mossoró. Ação acontecerá das 18h às 21h, no Stand de Vendas. localizado na Rua Audi.

Moradores do bairro e outras regiões próximas que ainda não foram vacinados e estão dentro dos públicos-alvos vão ter mais uma oportunidade de receber a imunização, em um horário mais cômodo.

A vacina trivalente imuniza contra Influenza A (H1N1 E H3N2) e Influenza B. A imunização é muito importante, principalmente neste momento de pandemia, evitando que os grupos de risco sejam acometidos pela doença e fiquem com baixa imunidade.

A cidade de Mossoró já ultrapassou a cobertura vacinal de 90% dos públicos-alvos determinada pela Ministério da Saúde, mas mesmo assim está empenhada em chegar a 100% até o fim da Campanha de Vacinação no dia 30 de junho.

O drive thru é mais uma estratégia que visa atingir esse objetivo. Atualmente já são mais de 88 mil mossoroenses imunizados.

Quem não puder comparecer ao drive thru, deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e 13h às 17h, para se imunizar contra a Influenza.

A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1 iniciou no dia 23 de março e foi prorrogada até o dia 30 de junho. Nos últimos quatro anos Mossoró vem se destacando por vacinar além do que é determinado pelo Ministério da Saúde.

CONFIRA QUEM DEVE SE VACINAR CONTRA INFLUENZA H1N1

O Ministério da Saúde definiu os seguintes grupos prioritários para recebem a vacina trivalente (que protege da Influenza A (H1N1 E H3N2) e Influenza B): crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), professores, indivíduos de 55 a 59 anos, idosos (a partir de 60 anos), pessoas com deficiência, indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, população privada da liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento.