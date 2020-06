O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu enquete, no sábado (20), para que os inscritos no Enem 2020 votem nas novas datas para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A consulta ficará disponível na Página do Participante até o dia 30 deste mês.

No primeiro dia de votação, candidatos relataram dificuldades no acesso ao sistema de votação. Dentre as falhas no site, a enquete que deveria estar aberta desde as 10h do sábado, só foi liberada pouco tempo depois.

A enquete está sendo realizada na Página do Participante e os inscritos poderão participar até as 23h59 do dia 30 de junho, escolhendo uma das opções apresentadas. Segundo o Inep, a sugestão para as novas datas tem como referência o adiamento da aplicação anteriormente prevista em edital em 30, 60 ou 180 dias.

Os inscritos que desejarem votar na nova data deverão acessar a Página do Participante e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal.

O Enem 2020 foi adiado após pressão dos candidatos e de entidades estudantis, que temem que a pandemia do novo coronavírus cause prejuízo no desempenho dos candidatos.

Na Página do Participante, os estudantes poderão escolher entre as seguintes opções:

Enem impresso:

1ª opção: 6 e 13 de dezembro de 2020

2ª opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

3ª opção: 2 e 9 de maio de 2021

Enem Digital:

1ª opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

2ª opção: 24 e 31 de janeiro de 2021

3ª opção: 16 e 23 de maio de 2021