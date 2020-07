Estudantes podem ajudar a escolher novas datas do Enem até esta terça, 30

A enquete divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com as novas opções de datas para realização das provas do Enem 2020 será encerrada nesta terça-feria (30).

Por meio da pesquisa os estudantes podem opinar sobre as datas em que as provas do exame, nas versões impressa e digital, devem ser aplicadas.

A enquete pode ser acessada no portal do Inep, por meio da Página do Participante. O estudante deve utilizar o CPF e a senha, por meio dos quais realizou a inscrição no Exame, para poder votar.

São três opções de datas para cada modalidade de prova, conforme cronograma abaixo:

• Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

O Enem 2020 teve 5, 8 milhões de inscritos. Segundo o Inep, o total marca um aumento de 13,5% em relação ao ano passado.

O Instituto credita a ampliação dos participantes está relacionada a fatores como a modalidade digital, extensão do período de pagamento e gratuidade automática. A modalidade sem custo foi utilizada por 83% dos inscritos.

ADIAMENTO DO ENEM

O Inep decidiu adiar as provas do Enem após diversas solicitações de estudante e da classe políticas, em virtude da dificuldade que muitos estão enfrentando para estudar, diante da suspensão das aulas por causa da pandemia da Covid-19.

Antes do adiamento as provas seriam realizadas em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e em 22 e 29 do mesmo mês, na versão digital.