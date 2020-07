Comércio de Mossoró volta a funcionar; Veja como fica o plano de reabertura

O Comércio de Mossoró volta a funcionar nesta quarta-feira (1º) conforme decreto municipal que estabelece o plano de reabertura gradual na cidade.

O Mercado Central, um dos prédios que vai voltar a funcionar, deve permitir a circulação de apenas 50% de sua capacidade e seguir regras específicas.

Os boxes serão enumerados e a abertura será de forma alternada. Números pares abrem em um dia, e os ímpares em outro dia, com funcionamento das 7h às 16h. Os restaurantes e lanchonetes não poderão servir comida no local.

Nesta quarta-feira também voltam a funcionar as atividades de informação, comunicação, agências de publicidades, design e afins. Lojas de produtos de climatização, bicicletas e acessórios, além de lojas de vestuário e calçados, também estão autorizadas a voltar as atividades, conforme estabelecido no plano do Governo do Estado.

A Prefeita Rosalba Ciarlini esclareceu que, caso seja necessidade, poderá repensar, dependendo da situação da pandemia na cidade.

“Essa medida depende de todos. Se houver aumento dos casos, e se notarmos que está acontecendo uma transmissibilidade muito alta, com os leitos incompatíveis para o atendimento, vamos ter que repensar”, disse, afirmando também que a Vigilância irá continuar trabalhando.

“A Vigilância seguirá fiscalizando para que todas às medidas de segurança, como máscaras, álcool em gel, e distanciamento, sejam cumpridos”, finalizou.

CONFIRA O PLANO DE REABERTURA

01/07

Mercado Central

Atividades de informação, comunicação, agências de Publicidade, design e

afins

LOJAS (Lojas até 300m2 e com “Porta para Rua”)

Lojas de produtos de climatização

Lojas de bicicletas e acessórios

Lojas de vestuário e Calçados

08/07

LOJAS (Lojas até 600m2 e com “Porta para Rua”)

Lojas de móveis, eletrodomésticos e colchões

Lojas de departamento e magazines (que não funcionem em Shoppings ou

Centros

Comerciais);

Lojas de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca;

Instrumentos musicais e acessórios; equipamentos de áudio e vídeo e Lojas de

eletrônicos/informática e equipamentos de telefonia e comunicação; 7.

Joalherias, relojoarias, bijuterias e artesanatos

Lojas de cosméticos e perfumaria;

Agências de Turismo

SERVIÇO

ALIMENTAÇÃO I

Restaurantes; Lanchonetes; Food-Parks

Até 300m2

4 pessoas por mesa

2m mesa a mesa/ 1m entre pessoas

Proibido de venda e consumo de bebida alcoólica no estabelecimento;

15/07

Academias de ginástica, Box de Crossfit, Estúdios de Pilates e afins que não

utilizam sistema de ar condicionado;

Academias possuem protocolos ainda mais rigorosos conforme anexo

22/07

Centros Comerciais e Galerias

(sem ar condicionado)

29/07

Bares e Restaurantes 2

*Alimentação II

(Restaurantes, Lanchonetes, Food-Parks):

Pode ser maior que 300m2

Segue os mesmos protocolos de segurança de

“ALIMENTAÇÃO I”

Os bares seguem os mesmos protocolos de Alimentação II

Não devem promover shows, festas e afins;

É possível música ao vivo, desde que promovida por apenas 1

(uma) pessoa (músico + instrumento).

Deve se resguardar uma distância de 2m entre músico e

mesas do estabelecimento

05/08

Academias Fechadas (com uso de ar condicionado)

Shoppings Centers (com ar condicionado)