A Secretaria de Saúde de Mossoró divulgou o boletim epidemiológico com os números atualizado de casos de Covid-19 no município.

Até o final da noite desta quarta-feira (1º), havia 3.057 casos de pessoas com diagnóstico positivo para a doença. O número de óbitos subiu para 128.

Ainda há na cidade 2.239 casos suspeitos, 3.047 descartados e mais 13 óbitos em investigação, além de 338 pacientes recuperados.

Também nesta quarta-feira, a taxa de ocupação de leitos na região oeste, que compreende Mossoró, de acordo com Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), era de 100%.

Com alta ocupação de leitos, a preocupação segue em torno da reabertura do comércio na cidade.

A Secretaria de Saúde reforça que as pessoas devem continuar mantendo as precauções sanitária e os cuidados com uso de máscara e higienização das mãos para evitar o aumentos do índice de contaminação pelo coronavírus.

A vigilância sanitária também segue monitorando e fiscalizando os estabelecimentos para que cumpram as medidas de segurança contidas no decreto municipal.

Caso haja um aumento exponencial do número de casos no município, poderá haver uma retração da reabertura da economia.